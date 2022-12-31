الطقس: اجواء غائمة جزئيا وباردة ولا تغير على الحرارة

وطن: يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الاحد يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .