الطقس: اجواء غائمة جزئيا وباردة ولا تغير على الحرارة
31.12.2022 07:23 AM
وطن: يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .
غدا الاحد يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .