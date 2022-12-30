مساعدات الغرب لاوكرانيا بلغت 31 مليار دولار خلال 10 أشهر

وطن: قال رئيس الحكومة الأوكرانية، دينيس شميغال، إن المساعدات الغربية التي تلقتها كييف من الغرب خلال 10 أشهر من 2022، بلغت أكثر من 31 مليار دولار.

وكتب شميهال في قناته على "تيلغرام": "هناك أيضا حوالي 200 مليار هريفنيا أخرى (5.4 مليار دولار) وصلت إلى ميزانية الدولة من خلال عروض بيع سندات حربية.

ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقّع مشروع قانون للتمويل العام بقيمة 1.7 تريليون دولار، والذي يتضمن حزمة مساعدات إضافية بقيمة 47 مليار دولار لأوكرانيا.