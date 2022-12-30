مقتل 3 من عناصر الامن المصري في هجوم مسلح في مدينة الاسماعيلية

وطن: قالت وسائل إعلام مصرية، ووكالة الأنباء الفرنسية، إن 4 عناصر شرطة ومسلحا قتلوا، في هجوم على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية.

وأشارت نقلا عن مصادر أمنية وطبية، أن 3 من عناصر الشرطة قتلوا في الهجوم، وأصيب 4 آخرون.

وأوضحت مصادر أمنية لـ"أف ب" أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني، ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا، وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن، الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وقالت مواقع مصرية، إن الهجوم وقع بالقرب من مسجد الصالحين في مدينة الإسماعيلية.