انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية عمواس الخيرية

وطن: عقدت الهيئة العامة لجمعية عمواس الخيرية اليوم الجمعة اجتماعها العادي.

وبدأ الاجتماع بكلمة لنائب رئيس الهيئة الإدارية السابقة بلال الشيخ، الذي أكد على دور الجمعية في أن تكون عنواناً لقضية سياسية لن تموت بالزمن، وهي طرد قرى أهالي عمواس واللطرون من قريتهم، ومن ثم هدمها في جريمة ضد الإنسانية، وفي مخالفة صريحة للقانون الدولي.

ووقف المشاركون دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء، وعلى روح المرحوم أحمد أبوغوش الرئيس السابق للجمعية الذي توفي خلال زيارة إلى فرنسا قبل عدة أشهر، خلال مهمة لرفع قضية عمواس في المحافل الدولية.

وتلا الشيخ التقريرين الإداري والمالي، مشيراً إلى فترة صعبة مرت بها الجمعية خلال جائحة كورنا، مشيرا إلى أهمية أن تستعيد الجمعية دورها الحيوي في تنظيم أنشطة فاعلة لصالح أهالي القرية المهجرة عام 1967.

ووافقت الهيئة العامة على التقريرين المالي والإداري وأبرأت ذمة الهيئة الإدارية السابقة، التي قدمت بدورها استقالتها.

وفي ختام الاجتماع، انتخبت الهيئة العامة هيئة إدارية بالتزكية تكونت من : اياد ابوغوش، وبلال الشيخ، ومحمد العقدة، ومحمود الشيخ، وسائد حسن، ومحمود أبوغوش، ونور ابوغوش، وأيهم أبوغوش، وندى أبوغوش.

وفي اجتماع أول للهيئة الإدارية الجديدة، انتخبت إياد ابوغوش رئيسا للهيئة الإدارية، ومحمود الشيخ نائباً للرئيس، وأيهم أبوغوش أمينا للسر، ومحمود أبوغوش أمينا للصندوق، على أن يتم توزيع بقية اللجان في الاجتماع المقبل.

وكانت لجنة من الهيئة العامة أشرفت على الانتخابات تكونت من: الأستاذ نعيم أبو عاقلة، والأستاذ ظافر أبوغوش، والأستاذة وعد أبوغوش.