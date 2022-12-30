"عرين الأسود: قوات الاحتلال خرجت تلملم تلملم أذيال الخزي والعار وبفشل ذريع وقد تحققت بها بالغ الإصابات

وطن: قالت مجموعة "عرين الأسود" ان مقاتليها تصدوا صباح اليوم ولأكثر من 3 ساعات لقوات الاحتلال خلال توغلها لاطراف البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وقالت "العرين" في بيان ان مقاتليها شكلوا منذ الساعة الثامنة صباح اليوم حزام ناري حول قوات الاحتلال المقتحمة، وامطروها طيلة الساعات بالرصاص الكثيف والعبوات الناسفة التي سمعها "القاسي والدّاني"، وشاهدوا جُند العرين وهم يتصدون لأعتى قوة بالمنطقة لثلاث ساعات.

وقالت "العرين" ان قوات الاحتلال دخلت تحت الرصاص وخرجت تحت الرصاص، وان مقاتليها صبوا برصاصهم وعبواتهم الناسفة على رؤوس المُحتل.

وتابعت "العرين"، "لا يَهُمنا أبداً أن تعلن عدد القتلى أو الإصابات، لا يَهُمنا أبداً أينَ تُوَزِّع قتلاك، لا يَهُمنا أبداً ماذا يفعل جُنود اليمام في لاس فيغاس، ما يهمنا فعلاً أن تفهم جيداً أنَّ زمن الهدوء الذي تتغنى به لنّْ يعود، فذلك الزمان ولّى ولن يعود، مجاهدينا اليوم أكثر قوةً، ورصاصنا اليوم أكثرْ، كل يوم نزيد قوةً وتزيدون ضعفاً، قلناها ونقولها لكم مجدداً حَرّْبُنا معكم طويلة وخسائركم كثيرة، وهذا أمر لم تعتادوا عليه، لنّْ تَجِدوا منا هُدنةً لنّْ تَجِدوا منا بصيص سِلّمْ، وسنرى من سيحاصر من".

ووجهت "العرين" رسالة للاحتلال قائلة "موتوا بغيظِكم نقولها للمحتل وكل من سارَ بركبه وكل من هلّل وفرِح وقالَ أنَّ العرين قد انتهى، نقول له اليوم العرين أقوى بأضعاف مما كان، نقول للمحتل الذي قال سندخل البلدة القديمة ونُنَفِذ اعتقال هادئ، ها أنتَ اليوم تدخُل البلدة القديمة بمئاتٍ من الجنودِ والمركبات المُدَرّعة، والطائرات المُسَيَّرة لاقتحام أطراف البلدة القديمة، وتخرج منها تلملم أذيال الخزي والعار فاشلاً فشلاً ذريعاً، كل هذه القوات التي دخلت منذ الساعة الثامنة صباحا مستخدمة كل أنواع النيران والتكنولوجيا عندما فشلت وتحققت بها بالغ الإصابات، خرجت ببيان النَّصر، بيان اعتقال طفل يبلغُ من العمر ستةَ عشرَ عاماً هو في نظر العالم طفل ولكن فرعون في نظرنا ونظر المجاهدين المقاتلين هو أسد، هو حارس البلدة وحارس الشهداء، فرعون الصغير الذي أطلق على نفسه هذا الاسم تيمناً بحارس مخيم جنين الشهيد أمجد الفايد".

وتابعت "العرين"، "كم يتشابه الأبطال في السيرة والمسيرة فرعون الصغير الذي لم يتجاوز الستةً عشرً عاماً لم يُسَلِّم ولم يُساومْ ورفض أن يترك أرضه وعرضه متذرعاً بالظروف، نَحنُ لا نحزن على الشهداء ولا نَحزن على الأسرى، لأن الشهداء لهم أجرهم عند ربهم، أما الأسرى سَنَنتزعُ حُريتهم إنتزاعاً بإذن الله، وهنا نقول لأبناء شعبنا يا تاج رؤوسنا ونبض كل مقاوم يا عزّنا وفخرنا، رأيناكم اليوم وأنتم في قِمة التضحية والفداء، وكيف حاصرّْتُم المحتل ولم يحاصركم، رأيناكم وأنتم تحاصروهم بأجسادكم العارية حُباً للمقاومة، حبكم هذا الذي لن نقابلهُ إلّا بالحب والوفاء والإحسان لن نكون لكم إلا درعاً وسيفاً"