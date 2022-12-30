جيش الاحتلال يعلن مشاركته بـ 15 مناورات مع دول بالمنطقة بينها خليجية

وطن: زعم تقرير صادر عن جيش الاحتلال، إجراءه 15 مناورة عسكرية، وتدريبات مشتركة مع جيوش شرق أوسطية وخليجية.

وأشار التقرير إلى قيام قياداته بـ53 زيارة ورحلة إلى الدول الشريكة في اتفاقيات التطبيع.

ورصد التقرير كذلك تنفيذ أكثر من 1000 طلعة عملياتية لطائرات مروحية وحربية، وأكثر من 30 عملية بقيادة أسطول السفن الصاروخية بالإضافة إلى عشرات العمليات العابرة للحدود التي نفذها أسطول الغواصات.

وكانت بحرية الاحتلال، أجرت تدريبات مشتركة، مع الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، وبالتعاون مع دول إقليمية قبل أشهر، للتركيز على أمن الممرات الملاحية، ومكافحة الهجمات البحرية، والاستيلاء على السفن.