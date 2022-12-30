مستشار الامن القومي في البيت الابيض يلتقي نتنياهو لبحث سياسة حكومته تجاه الفلسطينيين

وطن: يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، دولة الاحتلال منتصف الشهر المقبل من أجل لقاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول سياسة حكومته اليمينية المتطرفة، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة، عن خمسة موظفين إسرائيليين وأميركيين رفيعين.

وتأتي زيارة سوليفان على خلفية قلق إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من سياسة حكومة اليمين المتطرف تجاه الفلسطينيين، وخاصة بكل ما يتعلق بتوسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية.

كذلك يسود قلق في إدارة بايدن من خطوات حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل وضد استقلالية جهاز القضاء والمثليين، بحيث تضع تحديات أمام القيم الديمقراطية، وفقا لـ"واللا".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن سوليفان سيكون المسؤول الأميركي الأول الذي سيزور دولة الاحتلا لبعد بدء ولاية حكومة نتنياهو، وأنه يتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد ذلك بوقت غير طويل.

ويتوقع أن يلتقي سوليفان مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، الذي سيكون وزير خارجية شخصي لنتنياهو. وتشكل زيارة سوليفان مقدمة لمحادثات بين الإجارة الأميركية وحكومة الاحتلال تمهيدا لزيارة نتنياهو المحتملة للبيت الأبيض، في شباط/فبراير المقبل.

وقال نتنياهو خلال خطابه في الكنيست، أمس، أن أمام حكومته هدفين مركزيين، وقف البرنامج النووي الإيراني وضم دول عربية أخرى إلى "اتفاقيات أبراهام" وخاصة السعودية.