إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في اوصرين

وطن: أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و12 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس.

وكانت جماهير أوصرين شيعت جثمان الشهيد عمار مفلح في القرية.