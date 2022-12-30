وفاة مواطن من عرعرة حرقاً داخل "كونتينر"

وطن: قضى المواطن محمد مرزوق "74 عاماً" حرقاً داخل حاوية متنقلة "كونتنير" في قرية عرعرة بالمثلث في اراضي 48، صباح اليوم الجمعة، وفشلت طواقم الإنقاذ من تخليصه فبل وفاته لكثافة النيران والدخان.

وقال أحد أقارب المتوفى: "إنها المرة الثانية التي يندلع بها حريق داخل الحاوية التي يقطن فيها، إذ تعرض في المرة الأولى لاختناق وجروح طفيفة،مبيناً أن الرجل كان نائماً داخل الحاوية المتنقلة، ولأسباب لم تعرف إندلع حريق داخلها، تسببت بوفاته.

يذكر أن المتوفي أب لعشرة أبناء وبنات.

(المصدر : عرب 48)