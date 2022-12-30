إصابات خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان في الضفة

وطن: أصيب عدة مواطنين برصاص الاحتلال المعدني، والعشرات بحالات اختناق، خلال مسيرات ضد الاستيطان ومواجهات في بلدات بيتا وبيت دجن وكفر قدوم بمحافظتي نابلس وقلقيلية.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال قمعت المشاركين بالمسيرات الاسبوعية الرافضة للاستيطان، ما ادى لاندلاع مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى لاصابة العديد من المواطنين.

واشارت الى ان ما لا يقل عن 7 مواطنين اصيبوا برصاص الجيش المعدني في كفر قدوم، كما واصيب عدد اخر جراء اعتداء الجنود عليهم في بيت دجن، بينهم مسن، فضلا عن اصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.