جماهير غفيرة تشيع الشهيد عمار مفلح في نابلس وأوصرين

وطن: شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الجمعة جثمان الشهيد عمار مفلح في نابلس، قبل ان ينتقل الموكب الى بلدة أوصرين جنوب نابلس، مسقط راس الشهيد، لمواراته الثرى هناك.

واشارت مصادر محلية ان قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عورتا، اعاقت موكب الشهيد اثناء نقله من مدينة نابلس الى بلدة اوصرين، واخضعت السيارات المرافقة للموكب لعمليات تفتيش استفزازية قبل ان تسمح بمرور الموكب.

وكان الشاب مفلح استشهد قبل نحو شهر في عملية اعدام صارخة تم توثيقها، حيث اطلق احد جنود الاحتلال النار عليه من مسافة صفر وسط بلدة حوارة.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد مفلح الذي ارتقى في الثاني من الشهر الجاري، وتم مساء امس الخميس تسليم جثمانه.