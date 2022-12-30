"أذربيجان" تعين سفيراً لها في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت دولة الإحتلال ان اذربيجان عينت سفير لها في تل ابيب، علما ان هناك علاقات بينهما منذ عام 1992.

وأوضحت أنه تم تعيين سفير لأذربيجان في تل أبيب، بعد زيارة وزير الخارجية الأذربيجاني، فاريز رضاييف، بتوجيهات من البرلمان الأذربيجاني والرئيس إلهام علييف، في زيارة استغرقت يومين تم خلالها ترتيب فتح السفارة، وبحث التهديدات الإيرانية.

وبينت أنه تم تعيين نائب وزير التعليم، مختار ممادوف سفيراً لأذربيجان في إسرائيل، وكان مسؤولاً عن ملفات الإبتكار والطاقة بين تل أبيب وباكو، مشيرة إلى أن أذربيجان تعد موطنًا لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي، كما أنها أكبر مزود للنفط لدولة الإحتلال.

