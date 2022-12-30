الاتحاد الاوروبي يعرب عن قلقه من استيلاء مستوطنين على عقار للكنيسة في سلوان

وطن: اعربت بعثات الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله عن قلقها بشأن تداعيات استيلاء عناصر من منظمة العاد الاستيطانية بحماية الشرطة الاسرائيلية على عقار في منطقة وادي حلوة بسلوان يعود لبطريركية الروم الاوثوذكس.

واصدر ممثل الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بيانا حول وضع الممتلكات المسيحية في مدينة القدس جاء فيه "في السابع والعشرين من كانون الأول، استولى عناصر من منظمة العاد الاستيطانية برفقة الشرطة الإسرائيلية على عقار في منطقة وادي حلوة في سلوان. كانت بطريركية الروم الأرثوذكس تؤجر هذا العقار منذ عقود لأحد المستأجرين في القدس".

واضاف "تعرب بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها العميق بشأن تداعيات هذا الإجراء على حقوق الملكية لبطريركية الروم الأرثوذكس والكنائس المسيحية في القدس بشكل عام، بما في ذلك في البلدة القديمة. إن وقف محاولات الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية هو أمر واجب، ذلك لأنها تشكل تهديداً خطيراً للتعايش السلمي بين الديانات السماوية الثلاثة في القدس".

ودعا البيان الى حماية الوضع الراهن والاماكن المقدسة حيث جاء فيه "إن الاتحاد الأوروبي يدعو لحماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة، بما في ذلك المسيحية منها، وكذلك يجب الحفاظ على المكانة الخاصة وطابع القدس وبلدتها القديمة واحترامهما من قبل الجميع".