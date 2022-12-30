(محدث).. قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل احد مقاومي عرين الاسود

وطن: اقتحمت قوة من جيش الاحتلال نابلس صباح اليوم الجمعة، فيما تصدى مقاومون لها واندلعت اشتباكات في البلدة القديمة حيث تركز اقتحام الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في البلدة القديمة واعتقلت احد مقاومي عرين الاسود.

وافادت عائلة الشاب احمد المصري، ان قوات الاحتلال حاصرت واقتحمت منزلها ووجهت نداءات لابنها احمد لتسليم نفسه، موضحة انها لا تعلم شيئا عما حدث وما اذا كان الاحتلال اعتقله ام لا حيث تضاربت الانباء بهذا الخصوص، علما ان جيش الاحتلال اعلن انه تمكن من اعتقال احد قادة عرين الاسود"

واصيب اربعة مواطنين، (اثنان منهم بالرصاص الحي واثنان بشظايا الرصاص)، فيما اصيب عشرات اخرون بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة، ووصفت حالته بانها مستقرة، كما واصيب مسعف برصاص الجيش.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال انسحبت من المدينة.

وكانت قوة خاصة اقتحمت البلدة القديمة تبعها اقتحام عددا من الآليات العسكرية المصفحة.

واندلعت خلال ذلك اشتباكات مسلحة ومواجهات بالحجارة في عدة اماكن بالمدينة، لا سيما في منطقة جامع البيك، حيث سمعت اصوات انفجارات واطلاق رصاص.