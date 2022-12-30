مقتل شاب بالداخل في جريمة جديدة

وطن: قتل الشاب جميل أبو حسين بالعشرينات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبيل منتصف الليلة الماضية في مدينة باقة الغربية بالداخل الفلسطيني، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 107 قتلى.

وعُلم أن الضحية تعرض لإطلاق نار بينما تواجد في متجر يقع بالقرب من الفرع المركزي للبريد في المدينة. وتشر المعلومات الأولية إلى أن شقيق الضحية كان قد قتل قبل نحو عامين في الموقع ذاته.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

يذكر أن شقيق الضحية، أمير أبو حسين (25 عامًا)، وخاليه أحمد (33 عامًا) ومحمّد (41 عامًا) جميل شرقيّة من قرية جت، قتلوا في جريمة مزدوجة ارتكبت في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، نحو 107 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

(المصدر- عرب 48)