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الطقس: اجواء صافية وباردة ولا تغير على الحرارة

30.12.2022 07:02 AM
الطقس: اجواء صافية وباردة ولا تغير على الحرارة

وطن: يكون الجو  اليوم الجمعة صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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