الزمالك يخطف صدارة الدوري المصري الممتاز

وطن: تغلب فريق الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية لهدف مساء الخميس على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز بكرة القدم.

وتقدم الإسماعيلي بهدف مبكر بعد مرور 3 دقائق سجله أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك في مرماه، ورد يوسف أسامة نبيه بهدف التعادل عند الدقيقة الثامنة، ثم تقدم الزمالك في الدقيقة 32 من ركلة جزاء سجلها أحمد سيد "زيزو"، ثم أحرز عمرو السيسي الهدف الثالث بالدقيقة 45.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي فيريرا إلى 24 نقطة، مقتنصًا الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي الذي تعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر، والأخير، بعد أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد أحمد حسام (ميدو).

وفي مباراة أخرى، فاز أسوان على المصري البور سعيدي بهدفين مقابل هدف واحد.