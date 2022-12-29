دعوات لأوسع مشاركة في حملة "الفجر العظيم" بالأقصى غدًا

وطن: انطلقت دعوات مقدسية للمشاركة والحشد بشكل واسع في حملة "الفجر العظيم" يوم غد الجمعة، في باحات المسجد الأقصى.

وأكدت الدعوات أهمية المشاركة الواسعة في إقامة صلاة الفجر غداً الجمعة بالمسجد الأقصى، رداً على تدنيس المستوطنين للمسجد، ومحاولات فرض وقائع تهويدية جديدة.

ودعت شخصيات مقدسية وفلسطينية أهالي القدس والضفة والداخل المحتل، للحشد في المسجد المبارك، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى لمخاطر عديدة، نتيجة تزايد اقتحامات المستوطنين خلال الأعياد اليهودية وتنفيذ طقوس تلمودية تدنس ساحاته.

وقالت دائرة الأوقاف في القدس، إن 50 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في عام 2022 وهو الأعلى منذ بدء اقتحامات المستوطنين للأقصى.