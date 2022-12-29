برعاية السفير الأردني هيئة تنشيط السياحة الأردنية تنظم عشاءها السنوي في فلسطين

وطن: برعاية السفير الأردني في فلسطين نظمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية فعاليات حفل العشاء السنوي بحضور ممثلين السفير الأردني في فلسطين ونائبه وممثلي هيئة تنشيط السياحة الأردنية وعدد من المسؤولين والوزراء الفلسطينيين وممثلي قطاع السياحة الفلسطينية من مكاتب سياحة الفلسطينية في كافة مناطق وارجاء فلسطين.

وحضر الحفل الذي افتتح بالسلام الوطني لدولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وتولت عراقته اماني الشوبكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب والوزراء رولا معايعة ومي كيلة وعاصم سالم وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير حيث جرى التأكيد من قبل المتحدثين على وحدة العمل والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين كما جرى التوافق على العمل المشترك لتطوير قطاع السياحة في البلدين من خلال إعادة توقيع وتفعيل اتفاقية العمل المشترك في هذا الاطار.

وتحدث السفير الأردني في دولة فلسطين عصام البدور عن هذا اليوم الذي يتم فيه الاحتفاء بشكل مشترك بالسياحة الأردنية الفلسطينية مشددا على أهميته لا سيما وانه يأتي بعد تداعيات جائحة “كورونا” التي اعاقت السياحة واثرت على المشاريع والخطط المشتركة.

واكد السفير البدور على ان شعار هذا اليوم وشعار الحفل هو السياحة تجمعنا مشددا على ان مدينة مادبا الأردنية التي تعيش هذه الايام الاحتفالات بها كعاصمة السياحة لهذا العام تنقل رسالة محبة وانتماء للأشقاء الفلسطينيين في اريحا وكل مدن فلسطين وتأكد ان الأردن وفلسطين رسالتهم واحدة في كل المجالات وعلى راسها السياحة.

وأوضح السفير الأردني ان هناك برامج سياحية مشتركة تجتمع في فلسطين والأردن وهي سياحة المواقع التراثية والدينية والتراثية التي تتشارك ما بين مدن الأردن وفلسطين وبالتالي لا بد من وجود برامج مشتركة يجب العمل على تطويرها معا.

واكد السفير الاردني في فلسطين ان الأردن تراس الجلسة الخامسة والعشرون لوزراء السياحة العرب مؤخرا في الجامعة العربية حيث اكد وزير السياحة الأردني على أهمية دعم العرب لفلسطين موضحا ان هذا اللقاء الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة على ارض فلسطين يأتي في هذا الاطار.

وشدد السفير البدور على ان لقاء اليوم يهدف لتعزيز التفكير خارج الصندوق ولتقديم خطط إبداعية للنهوض بالواقع السياحي في الأردن وفلسطين

كما شكر سفير المملكة الأردنية الهاشمية هيئة تنشيط السياحة ممثلة بالسادة خالد كيلاني واماني الشوبكي على حسن التنظيم كما شكر كل من حضر ولبى الدعوة من مختلف مدن فلسطين مشددا على ان حضورهم اليوم بهذا الحسد يؤكد على ان فلسطين والأردن مصير واحد ومشترك

بدورها قالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة ان هذا اللقاء لقاء مهم جدا لا سيما انه يأتي بعد عودة السياحة لفلسطين والأردن بعد معاناة جراء جائحة كورونا مشددا على ان فلسطين سواء كحكومة وكقطاع خاص واهلي حريصون كل الحرص على علاقة مميزة من الاشقاء في الأردن في كل المجالات ومنها السياحة معربة عن الثقة بأهمية تعزيز برامج مشتركة سياحيا سيساهم لتعزيز قدرة البلدين على المنافسة في ميدان السياحة على المستوى العالمي.

وشكرت وزيرة السياحة السفير الأردني عصام البدور كما شكرت هيئة تنشيط السياحة الأردنية وممثليها خصوصا السيد خالد الكيلاني وكل طاقم الهيئة الذين يعملون بكل جد واجتهاد على تطوير العلاقات الفلسطينية الأردنية السياحية معربة عن الامل والجاهزية لمزيد من علاقات التعاون الاخوي معهم.

وقال خالد الكيلاني ممثل هيئة السياحة في فلسطين ان هذا اللقاء الذي ينفذ برعاية اردنية هاشمية يمثل أداة مهمة للبناء عليه في تعزيز وتطوير السياحة مع الاشقاء في فلسطين معربا عن سعادته باسم هيئة تنشيط السياحة بالأردن و وزارة السياحة بهذا الحضور الكبير للمكاتب والهيئات السياحية و وسائل الاعلام من كل مدن فلسطين وشدد على ان الأردن وبقرار ورعاية هاشمية معني ومهتم بكل فلسطين كافة .

واكد الكيلاني ان هيئة تنشيط السياحة تسعى لترويج السياحة في كل الدول العربية مشددا على ان فلسطين لها محبة واهتمام خاص في قلوب وعقول كل الأردنيين اعتمادا على العلاقة والتاريخ المشترك في كافة المجالات وبالتالي لا بد من العمل المشترك مستقبلا في مختلف المجالات ومن بينها السياحة حيث يأتي اللقاء اليوم بشعار الأردن وفلسطين السياحة تجمعنا لأننا كبلدين شقيقين لنا مسار و وجهة واحدة في فلسطين والأردن وهناك فرصة للكل من اجل العمل والاستفادة معا من خلال تسويق وتشجيع برامج سياحية وافدة واحدة.

واكد ان الأيام المقبلة ستشهد تجديد اتفاقية التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين التي تشمل نواحي مختلفة وبرامج مشتركة وستمتد من عام ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦ حيث تهدف الاتفاقية العمل بشكل مشترك على زيادة عدد السياحة الوافدة

وشكر الكيلاني باسم هيئة تنشيط السياحة كل من جاء من كل مدن فلسطين وعلى راسها القدس لهذه الفعالية واللقاء الذي يعكس اهتمام الحضور بالأردن كما يهتم الأردن بقيادته وشعبه بفلسطين .

وعقب الانتهاء من الفعاليات الرسمية قامت الهيئة الأردنية لتنشيط السياحة بتكريم عدد من الشخصيات التي تعمل على تطوير العلاقات بين الشعبين والبلدين ومنها السياحة في فلسطين حيث تم تكريم الفريق جبريل الرجوب و وزير المواصلات الفلسطيني عاصم سالم و وزير الصحة الفلسطينية مي كيلة و وزيرة السياحة رولا معايعة والشيخ عزام الخطيب والأب إبراهيم فلتس ومدير المعابر نظمي مهنا وكل من ايمن قنديل و هاني لاما و ميشيل عوض و طارق شحادة من جمعية السياحة بالناصرة

كما اختتمت فعاليات العشاء السنوي الأردني بالسحب على هدايا للحضور وهي تذاكر من الملكية الأردنية وشركة بلو ستار الى جانب عزف أغاني شعبية اردنية وفلسطينية.

المصدر: (PNN)