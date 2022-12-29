الاحتلال يجدد "الإداري" للأسير عماد جمال أبو الهيجاء للمرة الثالثة

وطن: جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن "عوفر"، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري لأسير من مخيم جنين، للمرة الثالثة.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور للأسير عماد جمال أبو الهيجاء، المعتقل منذ تاريخ 1/3/2022، مشيرا إلى أنه أمضى سابقا 6 سنوات في سجون الاحتلال، وهو نجل الأسير جمال أبو الهيجاء المحكوم بالسجن مدى الحياة، وشقيق الأسيرين الإداريين عبد السلام وعاصم، وشقيق الشهيد حمزة.

يذكر أن مخابرات الاحتلال جددت مؤخرا للعشرات أوامر الاعتقال الإداريّ بحقّهم، منهم مجموعة من الأسرى الذين أمضوا سنوات سابقًا في سجون الاحتلال، وبعض الحالات التي أنهت مدة محكوميتها، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى مجموعة من كبار السن، والمرضى.

وكان من بينهم أكبر المعتقلين الإداريين جمال النسر (76 عامًا)، والمعتقل غسان زواهرة من مخيم الدهيشة والذي أمضى سابقا ما مجموعة 15 عامًا، وقصي سلامة من جنين، والذي أمضى سابقا 17 عامًا في الاعتقال، والأسير جلال الدين النجار من بلدة سلواد/ رام الله، الذي جرى تحويله للاعتقال الإداريّ بعد أن أنهى محكوميته البالغة عامين ونصف.

يشار إلى أنّ أعداد المعتقلين الإداريين في ازدياد، حيث وصل عددهم إلى نحو 850 معتقلًا إداريًا، 80٪ منهم أسرى سابقون، ومن بينهم 7 أطفال، وأسيرتان.

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