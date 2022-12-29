الشؤون المدنية: الاحتلال سيسلم الليلة جثمان الشهيد عمار مفلح من قرية أوصرين

وطن: من المقرر ان تسلم سلطات الاحتلال الليلة جثمان الشهيد عمار مفلح من قرية أوصرين جنوب نابلس.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية، قد أعلنت مساء اليوم الخميس، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد عمار مفلح من قرية أوصرين جنوب نابلس الليلة، من قبل طواقم الهيئة في نابلس والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد.

وارتقى الشاب عمار حمدي نايف مفلح (23 عاما) شهيدا في الثاني من شهر كانون أول الجاري، عقب إطلاق جندي إسرائيلي الرصاص الحي عليه من نقطة صفر في بلدة حوارة، جنوب نابلس.