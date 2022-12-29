جامعة القدس تعلن عن إنشاء وقفيتها في تركيا وتستعد لحفل الإطلاق الرسمي

وطن: عقد رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك في العاصمة التركية أنقرة الاجتماع الأول لمجلس إدارة وقفية الجامعة في تركيا، برئاسة ياسر يانيلماز وعضوية شخصيات رسمية واعتبارية تركية ورجال أعمال ومجتمع مدني أتراك بارزين، وحضور نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الأكاديمية أ.د. معتصم حمدان.

جاء ذلك بعد الانتهاء من إتمام الإجراءات القانونية الرسمية والموافقات الحكومية التركية على تشكيلة مجلس الإدارة، حيث اتفق الطرفان على بدء التحضيرات لتنظيم حفل إطلاق رسمي للوقفية بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

ونوه أ.د. أبو كشك إلى أن الجامعة تسعى لتطوير علاقاتها وبناء شراكات دولية متنوعة لدعم طلبتها في شتى المجالات وفتح آفاق العمل والتعاون المشترك على الصعيد الأكاديمي والبحثي والمهني، معبرًا عن سعادته بحصيلة هذا التعاون الذي سيعود بالفائدة والتقدم على أسرة الجامعة عامة.

وكان أ.د. أبو كشك قد التقى بمسؤولين حكوميين في وزارة الثقافة والسياحة والأديان والاقتصاد والتجارة وهيئة المعادن في العاصمة التركية، ضمن سلسلة اجتماعات رسمية هدفت للتحضير لإطلاق الوقفية وبحث سبل التعاون المشترك.

يذكر أن هذه الشراكة تأتي بعد جهود بين الجامعة وصندوق ووقفية القدس وجمهورية تركيا الشريكة، لمد جسور التعاون بما يخدم المجتمع الأكاديمي والفلسطيني والمقدسي، هذا وتجمع الجامعة علاقة تكاملية مع وقفية وصندوق القدس في إطار العمل المشترك في التمكين والتنمية والخدمات المجتمعية.