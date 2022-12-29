وفاة طالبة من "الجليل" بسقوطها من علو في الأردن

وطن: قضت الطالبة الجامعية دينا حسام خليل (22 عاماً) من جديدة المكر في منطقة الجليل بالداخل المحتل، إثر سقوطها من الدور الرابع في سكن للطالبات بالعاصمة الأرنية عمان.

وأوضحت مصادر طبية في بيان اليوم أن طالبة التمريض التي تدرس في السنة الثالثة بجامعة عمان الأهلية بالأردن، سقطت الأسبوع الماضي من الدور الرابع، ونقلت وقتها لمستشفى الإسراء في عمان، ثم أقلتها مروحية طبية خاصة من مطار عمّان إلى مطار حيفا، ومنه إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لكنها توفيت اليوم.