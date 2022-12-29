مدرسة الحرية وحماية المستهلك تنظمان يوما لدعم المنتجات الفلسطينية

وطن: نظمت مدرسة الحرية الاساسية العليا في بيتونيا، بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك يوما توعويا لدعم المنتجات الفلسطينية بالشراكة مع شركة المشروبات الوطنية، شركة طيف لمنتجات الالبان – كانديا، شركة ريما للمحارم الصحية، شركة الارز، شركة الشرق الاوسط للمنظفات.

واكدت مديرة المدرسة سندس درويش على أهمية نشاطات دعم المنتجات الفلسطينية التي تتبناها المدرسة، ضمن رؤية مديرية التربية والتعليم في المحافظة، ودعت الطالبات الى عكس هذا النشاط على محيطهن وتوسيع الوعي به.

واشار صلاح هنية الى المنتجات الفلسطينية تطورت ونهضت، وزادت حصتها السوقية وزادت مبيعاتها نتيجة لجهد متواصل على مدار سنوات واجهت خلاله المنافسة غير العادلة من منتجات عديمة الجودة اغرقت السوق، ومنتجات مقلدة، ولكنها استطاعت أن تثبت وجودها وتطور منتجاتها وضمن خطة تسويقية وترويجية واضحة.

واضاف "نحن اليوم في جمعية حماية المستهلك نواصل مبادرتنا لدعم المنتجات الفلسطينية ( منا والنا ) ونفخر أن نكون شركاء مع المنتجين الفلسطينين الذين تميزوا بالجودة والسعر المنافس، لنوصل الرسالة الى الطلبة الذين يشكلون سفراء المنتجات الفلسطينية في اسرهم ومحيطهم".

وشرح علاء العيساوي مسؤول العلاقات العامة في شركة المشروبات الوطنية مراحل تطور الشركة الى أن وصلت لما وصلت اليه اليوم، فيما قدمت ممثلة شركة ريما للمحارم الصحية شرحا مفصلا عن الشركة وتأسيسها وتنوع منتجاتها.