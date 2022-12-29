د. مصطفى البرغوثي: حكومة نتنياهو تضم فاشيين وهي الأخطر والأكثر تطرفا وعنصرية

رام الله - وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن حكومة نتنياهو الجديدة تضم فاشيين مثل بن غفير وسموتريتش سبق أن حوكموا بتهم التطرف العنصري والإرهاب، وهي الأكثر عنصرية وتطرفا وأصولية دينية متعصبة في تاريخ المنطقة.

وحذر البرغوثي من أن أهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي الضم والتهويد للضفة الغربية وتوسيع غير مسبوق للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي فيها مع تعميق عمليات التهويد في النقب والجليل والمثلث والمس المتعمد بحقوق الإنسان في فلسطين.

وقال البرغوثي إن تسليم إدارة الاحتلال، ووزارة الأمن والإشراف على الشرطة، وحرس الحدود وما يسمى بالإدارة المدنية، والاستيطان، للفاشيين الجدد الذين يهددون بشن هجمة على المسجد الأقصى ومحاولة تهويده هي وصفة لانفجار خطير يشمل المنطقة بأسرها.

وأكد البرغوثي إن هدف هذه الحكومة المعلن هو تعميق وترسيخ نظام الأبارتهايد العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل والأراضي المحتلة وحيثما كانوا في الخارج وذلك بالإصرار على تطبيق قانون يهودية الدولة بالتوافق مع تصريحات نتنياهو بأن كل أرض فلسطين هي لليهود فقط وأن حق تقرير المصير حكر لهم.

وطالب البرغوثي القوى الفلسطينية كافة بالتوحد الفوري على برنامج وطني كفاحي مقاوم للفاشية الجديدة والعنصرية المتطرفة، وعلى مطلب مشترك بمقاطعة وعزل حكومة التطرف العنصري الإسرائيلية الجديدة.

وأضاف البرغوثي إن التطرف العنصري والتهديدات الإجرامية لن تكسر إرادة النضال من أجل الحرية لدى الشعب الفلسطيني بل تزيد من قناعته بالتصميم على الكفاح والمقاومة من أجل حقوقه الوطنية، ولكنه تمثل فرصة غير مسبوقة لعزل حكومة التطرف وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني.