"مفتاح" تنظم لقاء تبادل خبرات لعدد من عضوات الهيئات المحلية

وطن: اختمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" تدخلاتها للعام 2022 بتنظيم لقاءً جمع عدد من عضوات الهيئات المحلية من المحافظات الشمالية وذلك في محافظة بيت لحم، بهدف تبادل الخبرات فيما بينهن والاستماع إلى احتياجات وتحديات وملاحظات العضوات حول مشاركتهن في الهيئات المحلية.

وشاركت العضوات تجاربهن مع "مفتاح" قبل مرحلة الترشح، والتحديات التي واجهنها خلال فترة الترشح في الانتخابات المحلية بمرحلتيها الأولى والثانية، وتجاربهن داخل الهيئات المحلية، وكيفية زيادة حضور النساء في الانتخابات.

وأكدت العضوات على أن التحديات الأبرز التي واجهنها كانت مرتبطة بالنظرة المجتمعية لمشاركة النساء بشكل عام، والحاجة الملحة لتعديل القوانين الانتخابية بما يدعم زيادة مشاركة النساء والشباب في الانتخابات المحلية وزيادة تمثيلهن وحضورهن في مجالس الهيئات المحلية، بما في ذلك بضرورة زيادة نسبة الكوتا المخصصة للنساء، وضرورة وجود نص قانوني باستبدال أي عضوة تقدمت باستقالتها بأخرى بشكل إلزامي.

وأشارت العضوات إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم لهن خلال مسيرتهن في الهيئات المحلية من خلال التوعية الشاملة بالقوانين والإجراءات الخاصة بالهيئات المحلية، وآليات صنع القرار داخل الهيئة المحلية لضمان المشاركة الفاعلة والمؤثرة.

واوصى اللقاء بضرورة التشبيك مع وزارة الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وما بين العضوات أيضاً لتبادل الخبرات فيما بينهن، وتذليل العقبات التي قد تواجههن في كل مراحل العملية الديمقراطية، والعمل بشكل تكاملي مع الأعضاء الآخرين في الهيئات المحلية.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها مفتاح خلال العام 2022 لدعم المشاركة السياسية للنساء والشباب من خلال الفريق الاستشاري الميداني في المحافظات كافة، وبدعم من مكتب الممثلية النرويجية ومنظمة.War Child.