الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية شق طرق زراعية في عصيرة القبلية وعوريف

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بمديرها العام أ. منجد أبو جيش، وشركة العائد للبناء والمقاولات يمثلها السيد عايد مشاقي، ومجلس قروي عصيرة القبلية السيد حافظ صالح، والسيد عبدالكريم شحادة رئيس مجلس قروي عوريف إتفاقية لشق طرق زراعية في بلدتي عصيرة القبلية وعوريف في محافظة نابلس ضمن مشروع " المساهمة في تحسين صمود المجتمعات الريفية المعرضة للخطر في نابلس وخانيونس لتمكينهم من الوصول الى الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة " الممول من التعاون الإسباني AECID .

وسيتم العمل خلال المشروع على شق 3كم طرق زراعية في الموقعين، بحيث يستفيد منها 200 مزارع يملكون 1000دونم مزروع معظمها بالزيتون، خصوصا أن المواقع المستهدفة مصنفة على أنها تتعرض بشكل كبير لخطر الاستيطان وتقع معظمها في مناطق ( ج ) .

وقال مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش أن الإغاثة الزراعية تعتبر ان شق الطرق الزراعية من أهم الأنشطة التي يتم تنفيذها لتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم من خلال مساعدتهم للوصول اليها والعمل فيها.

ويشار الى ان الإغاثة عملت منذ العام 1983 على شق ما يزيد عن 3500 كم طرق زراعية، واستصلحت وأهلت ما يزيد عن 100 ألف دونم في الضفة الغربية وقطاع غزة.