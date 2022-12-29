وفاة طفل جراء سقوطه في بركة لجمع مياه الامطار

وطن: توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، صباح اليوم الخميس، متأثر باصابته جراء سقوطه يوم أمس في بركة لتجميع مياه الأمطار في بلدة زعترة شرقي بيت لحم .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة، بأن غرفة العمليات بشرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغاً عصر أمس بوصول طفل يبلغ من العمر 13 عاماً إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وهو بحالة حرجة إثر وقوعه في بركة لتجميع مياه الأمطار، وأعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم .

وأضاف أرزيقات، أن الشرطة توجهت برفقة النيابة العامة والطبيب الشرعي إلى المستشفى حيث تبين من التحقيقات الأولية أن الطفل كان يلعب بالقرب من البركة، وسقط فيها دون أن يلاحظه أحد، وتم إنتشاله ونقله الي المشفى.