مستوطنون يمدون خط مياه لحظيرة أقاموها بالأغوار الشمالية

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الخميس، بمد خط مياه، لحظيرة أقاموها أمس على أراضي المواطنين بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين قاموا بمد خط المياه من مستوطنة "روعيه" لحظيرة المواشي التي أقاموها على مساحة دونم من أراضي المواطنين إلى الغرب من خلة مكحول بالأغوار.

وأضاف أن هذه الحظيرة ستكون مقدمة لبؤرة استيطانية جديدة تستولي على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية والزراعية المحيطة بها، وحرمان الأهالي من دخولها.