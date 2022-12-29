مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث يعقد دورة تدريبية ضمن برنامج تمكين القيادات النسائية

وطن: عقد مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث دورة تدريبية في محافظات شمال الضفة الغربية، في مدينة نابلس، ضمن برنامج تمكين القيادات النسائية الذي ينفذه مركز أفق الحرية للدراسات والابحاث وبتمويل من حكومة كندا، واستكمالا للورشة التدريبية التي ينفذها المركز في مختلف محافظات الضفة الغربية،



وضمت الدورة العضوات المنتخبات في الهيئات المحلية في كل من محافظة (طولكرم وجنين وطوباس ونابلس وقلقيلية)، إضافة إلى مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي السيدة أسماء خروب، ومنسقات وحدات النوع الاجتماعي في المحافظات سابقة الذكر، ومدير عام وحدة الشكاوى في مديرية الحكم المحلي السيد محمد جاد الله، حيث بلغ عدد الحضور 28 مشارك/ة.



وعقدت الورشة التدريبية تحت عنوان مدخل إلى الحكم المحلي، ومهارات الاتصال والتواصل.



وادار التدريب السيد عارف جفال الخبير مختص في مجال الانتخابات والهيئات المحلية، وتناول العديد من المواضيع والتي ركزت على مفهوم الحكم المحلي وخصائص الحكم المحلي والمقومات الاساسية لنجاح الهيئة المحلية، بالإضافة الى دور المجالس المحلية المنتخبة، والمبادئ الاساسية التي يجب ان تلتزم بها الهيئات المحلية، والتركيز على تعزيز دور المرأة في الهيئات المحلية من خلال التنمية، وتمكين المرأة وبناء قدراتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد تخلل التدريب العديد من المداخلات والنقاشات التي أثرت التدريب بالعديد من المفاهيم التي تعزز من الدور القيادي للمرأة.

ومن جانب اخر شددت السيدة اسماء خروب مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي على أهمية ودور النساء في الهيئات المحلية وبأن العضوة يجب ان تكون فاعلة وهي قادرة على إثبات وجودها ودورها داخل الهيئة المحلية ويجب عليها الاطلاع والتثقيف بكل ما يخص الهيئات المحلية والقوانين التي تحكم الهيئات المحلية.

و اكد الحضور على الدور التكميلي الذي يؤديه كل من الرجل والمرأة داخل الهيئة المحلية، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على دعم وصول النساء إلى مناصب صنع القرار من خلال بناء قدراتهم وتمكينهم.