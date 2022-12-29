البنك الإسلامي الفلسطيني يسلم الجائزة الثامنة لحملة "توفير22"

وطن: سلم البنك الإسلامي الفلسطيني الجائزة النقدية الثامنة لحملة حسابات التوفير "توفير 22" وقيمتها 112,000 شيكل للفائز ياسر شحروج في مكتب ترمسعيا بمحافظة رام الله والبيرة.

وجرى تسليم الجائزة بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية في ترمسعيا والبلدات المجاورة لها ومن جانب البنك مساعدا المدير العام عاصم المصري وزايد شقير ومدير منطقة الوسط عبد الله المساعيد وعدد من مدراء الدوائر والفروع وموظفي البنك.

وعبر شحروج عن فرحته بهذه المفاجأة مقدمًا شكره للبنك الإسلامي الفلسطيني وكافة العاملين فيه على مجهودهم الكبير في تقديم برامج وخدمات مصرفية متميزة تشجع العملاء للتعامل مع البنك والاستفادة منها.

وتعقيباً على تسليم الجائزة النقدية الثامنة لحملة "توفير 22" هنأ مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي الفائز ياسر شحروج معرباً عن أمله بأن تساهم الجائزة في مساعدته في تحقيق ما يطمح إليه.

وأضاف السعدي:" هذه الحملة تأتي في إطار مساعي البنك لتعزيز ثقافة الادخار كونها تساعد العملاء في الحفاظ على أموالهم بطريقة آمنة وتحقق الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وعبر السعدي عن شكره لجمهور العملاء على ثقتهم بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك مشيراً أن هذه الثقة تشكل حافزاً للمزيد من التطوير وتقديم خدمات أكثر تميزاً وتواكب متطلبات العصر الحديث، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية إسلامية متميزة.

ويمكِّن حساب التوفير العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة "أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".