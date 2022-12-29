صفارات الانذار تدوي في انحاء اوكرانيا اثر قصف روسي واسع

وطن: دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الخميس، في أنحاء أوكرانيا، فيما قامت كييف بتفعيل المضادات الجوية للتصدي لموجة جديدة من الضربات الصاروخية الروسية الواسعة، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف والعديد من المناطق في انحاء اوكرانيا.

وكانت صفارات الإنذار قد انطلقت في وقت سابق في مناطق أوديسا ونيكولاييف وسومي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وكييف وجيتومير وفينيتسيا وتشيركاسي وكيروفوغراد وبعض أجزاء من زابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها كييف.

وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق خميلنيتسكي وريفني وتيرنوبول وتشيرنيفتسي ولفوف وترانسكارباثيان وفولين وإيفانو فرانكيفسك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت موسكو.

وأعلن المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، عبر فيسبوك أن أكثر من 100 صاروخ انطلقت في عدة موجات، وأنه يمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك بعد لحظات من إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة وعموم أوكرانيا، حيث دعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو سكان المدينة إلى الالتزام بالتحذيرات الجوية وقال إن هناك خطرا لقصف صاروخي روسي محتمل.

وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات الأوكرانية بتفعيل المضادات الجوية في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

(المصدر- RT - وكالات)