MEPS فلسطين وشركة فاتن يوقعان اتفاقية منح القروض من خلال بطاقات الدفع المسبق

وطن: وقعت شركة الشرق الاوسط لخدمات الدفع MEPS / فلسطين مع الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية ( فاتن ) على اتفاقية منح قروض من خلال بطاقات الدفع المسبق ، وقام بالتوقيع عن شركة MEPS رئيسها التنفيذي محمد حلس ، وعن شركة فاتن رئيسها التنفيذي أنور الجيوسي ، وذلك في مقر الإدارة العامة لشركة فاتن وبحضور وفد من كلا الجانبين .

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للشراكة الاستراتيجية ما بين MEPS و فاتن وهي كبرى شركات الإقراض المتخصص بالسوق الفلسطيني ، حيث ستتيح تلك الخدمة لمستفيدي شركة فاتن باستخدام تلك البطاقات على اجهزة نقاط البيع POS والصرافات الآلية للبنوك وبوابات الدفع الالكتروني في أي مكان ، وذلك تعزيزاً لرؤيتها في الشمول المالي واستجابة للتحول الرقمي الذي يشهده العالم.

وقال الجيوسي : " إن توقيع هذه الاتفاقية مع MEPS فلسطين سيعود على مستفيدي فاتن بالنفع عبر إتاحة خدمات الدفع الالكتروني والتي ستساهم في تخفيف مخاطر تداول النقد على مستفيديها."

وأشار الجيوسي الى أن شركة فاتن ستستمر في سعيها لتقديم خدمات متطورة لمستفيديها من خلال مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا المالية التي ستخدم مستفيديها بكل سرعة وسهولة وتوفير ، وإن العلاقة الاستراتيجية مع MEPS فلسطين ستستمر للاستفادة من الخدمات التي ستطلقها الشركة في المستقبل.

من جانبه، أشاد حلس بثقة شركة فاتن بالخدمات التي تقدمها MEPS فلسطين، حيث أنها اول شركة اقراض تصدر لمستفيديها بطاقات دفع مسبق، والذي من شأنه زيادة نسبة الشمول المالي في فلسطين واتاحة الفرصة امام الجمهور في المناطق المهمشة من الاستفادة من احدث منتجات الدفع الالكتروني وادارة بطاقاتهم والاطلاع على جميع الحركات المنفذة من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بعملاء شركة MEPS .

وتقدم الطرفان بالشكر الى سلطة النقد الفلسطينية لدورها في دعم وإسناد شركات الدفع وشركات الاقراض المتخصص والمتمثلة بالموافقة على منتج منح القروض من خلال بطاقات الدفع الالكتروني.