وزير الدفاع التركي بعد لقاء نظيره السوري في موسكو: نحترم وحدة أراضي سوريا وهدفنا "محاربة الإرهاب"

وطن: أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن بلاده تحترم وحدة أراضي سوريا، مبينا أن "هدف أنقرة محاربة الإرهاب".

وفي أول تصريح له بعد لقائه نظيره السوري علي محمود عباس، في موسكو، شدد على أن "أنقرة تحترم وحدة أراضي سوريا، وهدفها محاربة الإرهاب فقط"، مبينا أنه "من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وحول الاجتماع الثلاثي في موسكو، أفاد بـ"أننا أكدنا على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254"، معتبرا أن "اللقاء في موسكو يمكن أن يساهم بشكل جدي في الاستقرار في سوريا".

يذكر أن موسكو استضافت يوم أمس الأربعاء لقاء جمع وزير الدفاع التركي ونظيره السوري ورئيسي المخابرات في البلدين هاكان فيدان وعلي مملوك، بمشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزراء دفاع روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا.

بدورها، قالت وزارة الدفاع السورية إن "الجانبين بحثا ملفات عديدة وكان اللقاء إيجابيا"، مشيرة إلى أن جميع الأطراف أكدوا ضرورة وأهمية استمرار الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سوريا والمنطقة.

(المصدر: RT)