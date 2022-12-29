بلدية نابلس: قدمنا شكوى للشرطة ضد شاب شتم رئيس واعضاء البلدية بألفاظ نابية

رام الله - وطن: قال مدير عام بلدية نابلس، عمر الدبعي ان البلدية تقدمت بشكوى للشرطة قبل أيام، ضد مواطن من مخيم العين، على خلفية شتمه بألفاظ نابية لرئيس واعضاء بلدية نابلس.

واوضح الدبعي ان البلدية تقدمت بشكوى لدى الشرطة نظرا للشتائم التي وجهت لرئيسها واعضائها عبر احدى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تابعتها الشرطة وقامت على اثرها بتوقيفه حسب ما تبلغنا.

ولفت الدبعي ان أهل الشاب تواصلوا مع رئيس البلدية لاحتواء الامر، وقد حاولنا التواصل مع مدير عام الشرطة من أجل اسقاط الشكوى وعدم ممانعة رئيس البلدية في ذلك، لكن لم نستطيع ذلك مساء أمس.

ولفت ان شابا قام بنفس الفعل قبل 4 شهور، وقد جرى توقيفه بعد شكوى من قبلنا، وبادر اهله بالاعتذار من رئيس البلدية والذي ابدى استعداده وأسقط حقه.

ولفت الدبعي ان هناك العديد من الانتقادات البناءة التي توجه للبلدية من قبل المواطنين، ويتم استقبالها بكل رحابة دون اي اعتراض او تذمر كون ذلك حق للمواطن، طالما كانت بعيدة عن الشتائم والالفاظ النابية.

وحاولت وطن التواصل مع الشرطة صباح اليوم للوقوف على حقيقة اعتقال الشاب، التي اكدت لوطن انه جار فحص الأمر.

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