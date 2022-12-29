العاهل الأردني يحذر من "تجاوز الخطوط الحمراء" في القدس المحتلة

وطن: حذر العاهل الأردني عبد الله الثاني من "تجاوز الخطوط الحمراء" في القدس، من قبل متطرفين من الجهات كافة لإذكاء الصراع والعنف، مؤكداً المقدرة على التعامل مع هذا الأمر، ومشيراً إلى أنّ استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن السيطرة بسرعة كبيرة.

وفي مقابلة مع "سي أن أن" الأميركية، نشرتها وسائل إعلامية أردنية، أكد الملك الأردني أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات، قائلاً: "نحن الأوصياء على المقدسات المسيحية كما الإسلامية في القدس".

وعن عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة، قال ملك الأردن: "للإسرائيليين الحق باختيار من يقودهم". وأضاف: "أعتقد أننا جميعاً ناضجون، وحين ننظر إلى الصورة بشكل أوسع، فنحن جميعاً على استعداد للمضيّ قدماً. نحن سنعمل مع الجميع طالما أننا سنتمكن من جمع جميع الأطراف معاً".

وعن وجود بوادر انتفاضةٍ ثالثة، قال العاهل الأردني: "لا بد أن نشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة، وإن حصل ذلك، فإنه قد يؤدي إلى انهيار كامل، وهذا أمر لن يكون في صالح الإسرائيليين ولا الفلسطينيين".

وتابع: "أعتقد أنّ الجميع في المنطقة قلقون للغاية، ومنهم موجودون في إسرائيل ويتفقون معنا على ضرورة الحيلولة دون حصول ذلك. هذا موضوع حساس وقابل للاشتعال، وإذا ما حصل ذلك، فلن نستطيع تخطيه في المستقبل القريب".