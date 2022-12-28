منظمات حقوقية توجه رسالة إلى "المدعي العام" في المحكمة الجنائية بـ "لاهاي" ضد الاحتلال

وطن: وجّهت مجموعة من منظّمات حقوق الإنسان، رسالة هي الأولى من نوعها، إلى كريم خان، المدّعي العامّ في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، للإعراب عن دعمها لزيارته للتحقيق المتعلّق بجرائم الاحتلال، في أعقاب الخطاب الذي ألقاه مؤخّرًا أمام جمعيّة الدول الأطراف في معاهدة روما.

وأوضحت المجموعة في بيان مشترك يشمل منظمات عدة منها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، مركز الدفاع عن الفرد، أهالي ضد اعتقال الأولاد، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى مقاتلون من أجل السلام ، عدالة، توراة الحق.

وقالت: "إنها ملتزمة بالتحقيق بجرائم الاحتلال في لاهاي، إذا كانت الجرائم قد إرتكبت بالفعل ولا تزال تُرتَكب؛ وللمحكمة صلاحيّة التحقيق فيها والمقاضاة من جرّائها، بناء على الجرائم المتكررة للاحتلال".

وأضافت: "نحن جميعًا مُلتزمون بمساعدة مكتبك بالتحقيق حول الوضع في فلسطين، إذ لا يخفى على أحد أن لإسرائيل تاريخٌ في رفض الاحتلال السماح بوصول هيئات وخبراء دوليّين للمناطق المحتلة، وفي ظلّ هذه الظروف، ستكون لزيارتك أهمّيّة أكبر".

وأوضحت أنها ترحب بزيارة المدعي العام وتعول عليها لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.