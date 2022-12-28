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وطن الأخبار فلسطيني

"كهرباء القدس" تعلن عن قطع التيار الكهربائي غدا الخميس

28.12.2022 10:51 PM
&quot;كهرباء القدس&quot; تعلن عن قطع التيار الكهربائي غدا الخميس

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا يوم غد الخميس، عن كل من المناطق التالية:

الخميس 29/12/2022 (من قرى شمال غرب القدس وتشمل: كامل قريبة القبيبة , كامل قرية قطنة , كامل قرية بيت عنان , أجزاء من بلدة بدو وتشمل آخر البلد من جهة بيت اكسا).

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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