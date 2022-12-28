إفراج وإبعاد وتمديد توقيف بحق مقدسيين

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن الفتيين محمد ومدحت بعد توقيفهما لمدة يومين في المسكوبية، بتهمة تحطيم كاميرات مراقبة لشرطة الاحتلال في بلدة سلوان.

كما أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن الفتى حسن كايد فطافطة بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، وكان اعتقل ظهر اليوم.

ومددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الشاب أحمد جمجوم من قرية العيسوية حتى يوم الأحد المقبل، علما أنه موقوف في زنازين "20 " بالمسكوبية منذ شهر.

ومددت سلطات الاحتلال اليوم الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي صبيح مصباح أبو صبيح (24 عاما) لمدة 4 أشهر للمرة الثانية على التوالي.

وأوضحت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن صبيح اعتقل بتاريخ 13-4- 2020، ووجهت له المحكمة تهمة الضلوع في أعمال المقاومة، والمشاركة في فعاليات خاصة بالمسجد الأقصى، وأصدرت بحقه حكما جائرا لمدة 30 شهرا.

وقبل الإفراج عن صبيح بيوم واحد بتاريخ 30-8- 2022 أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، علما أنه معتقل حاليا في سجن النقب الصحراوي.

يذكر أن الأسير صبيح هو الابن البكر للشهيد مصباح الذي ارتقى بتاريخ 9 -10 - 2016، وما زال جثمانه محتجزا في ثلاجات الاحتلال.