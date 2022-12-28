غانتس في حديث للرئيس: تحركاتكم الدولية ستضر بكم

وطن: أجرى وزير جيش الاحتلال المنتهية ولايته، بيني غانتس، مكالمة هاتفية مع الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، شدد خلالها على ضرورة "الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة" بين الجانبين، ومواصلة "التنسيق الأمني ​​والمدني"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة جيش الاحتلال.

ولوّح غانتس بتشديد الخناق على الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على المساعي التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإصدار قرار أممي يلزم محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الضغوط التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في محاولة لإحباط الجهود الفلسطينية.

وذكر البيان أن غانتس أخبر الرئيس عباس أن "التحركات الدولية ضد إسرائيل مثل تلك التي تسعى السلطة الفلسطينية للدفع بها في الأمم المتحدة ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني، وستخلق مزيدا من الحواجز وستُعقّد إمكانية الدفع بعملية سياسية بين الطرفين في المستقبل".

من جانبه، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن الرئيس تلقى مكالمة هاتفية مساء اليوم من غانتس، وأشار إلى أنها مكالمة "توديعية"، في ظل مغادرة غانتس لمنصبه وزيرا لجيش الاحتلال مع اقتراب موعد تنصيب الحكومة الجديدة.

وبحسب الشيخ، أكد الرئيس عباس خلال المكالمة على أهمية "وقف جميع الاعتداءات والاجتياحات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون"، وأضاف أنه "أكد على أهمية خلق مسار سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدولية".

المصدر: (عرب48)