صعود الدولار يهبط بالذهب من أعلى مستوى في 6 أشهر

وطن: تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، من أعلى مستوياتها في ستة أشهر، والتي تم تسجيلها الجلسة الماضية، وذلك بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين، المشتري الأكبر للمعدن النفيس.

واستقر مؤشر الدولار، كما تمسكت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 12:26 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1804.48 دولار للأونصة، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو بجلسة الثلاثاء.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1811.60 دولار للأونصة.

وزاد الذهب بنحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من وتيرة رفع معدلات الفائدة.

ويزيد رفع معدلات الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير مبيعات المنازل الأميركية الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وتقرير طلبات إعانة البطالة الأميركية الذي يصدر غدا الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.89 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1026.42 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1803.35 دولار للأونصة.