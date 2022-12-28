ردا على نتنياهو.. أبو ردينة: لن تبقى أي مستوطنة على أرض فلسطين المستقلة

وطن: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء: "إن إعلان نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية، بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية، بخاصة القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بخاصة في مدينة القدس غير شرعي.

وأوضح أبو ردينة في بيان اليوم أن هذه التصريحات تشكل تصعيداً خطيراً وسيكون لها تداعيات على المنطقة، مبيناً أن على الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، أن تدرك أنه دون الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فلن يتحقق أي شيء، وأنه لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي دولة فلسطين المستقلة.

وأشار إلى أنه بدون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة، مبيناً أن على الإدارة الأميركية أن تحول أقوالها إلى أفعال، إذ سبق والتزمت بحل الدولتين، وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار في المنطقة.

المصدر: (وفا)