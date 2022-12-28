الإحتلال صادق على 114 مخططاً إستيطانياً خلال 2022

وطن: قال مركز أبحاث الأراضي (جمعية الدراسات العربية)، أن العام الحالي هو الأكثر شراسة من حيث تصاعد عمليات الإعتداء على المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم من قبل الاحتلال، إذ استولى على 113435 دونماً من الأراضي لصالح الإستيطان، وصادق على 114 مخططاً، لبناء 2220 وحدة إستيطانية.

وقال مدير المركز جمال العملة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام بمحافظة الخليل اليوم الأربعاء،: "إن العام الحالي هو الأكثر شراسة في الإستيلاء وقلع وحرق وتجريف الشجر والزرع، والأكثر شراسة في هدم المنازل، وترويع وتهجير أصحابها أطفالاً ونساءً وشيوخاً، مشيراً إلى أنه حتى الأغنام والمواشي لم تسلم من الإعتداءات".

وبين أن الإحتلال هدم 950 مسكناً ومنشأة من بينها 65 منشأة تم هدمها ذاتياً بقرار من محاكم الإحتلال، كما قطع وجرف 18900 نوعاً من الأشجار المثمرة والمعمرة في عدد من المناطق.

يذكر أن الإحتلال دمر ضمن سياسة تهويد أراضي الفلسطينيين طرقاً وشبكات مياه وكهرباء، وهدم آباراً وصادر عشرات الدونمات، بهدف الضغط على المواطنين وترحيلهم.