الحكومة تعلن فتح مناقصة عطاء صوامع القمح غد

وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء،، عن فتح مناقصة عطاء مشروع صوامع القمح يوم غد الخميس 29/12/2022

وقالت الاقتصاد في بيان وصل وطن نسخة عنه ان فتح العطاء ضمن التسلسل الزمني المعتمد، لانجاز المشروع الاستراتيجي لتحقيق الهدف في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات وعدم استقرار سلسلة التوريد من هذه السلعة الاستراتيجية.

ويفتح العطاء في مقر وزارة الاقتصاد الوطني من قبل اللجنة المختصة بفتح العطاء في تمام الساعة 11 صباحاً بعد انتهاء المهلة المحددة للشركات في هذا التوقيت، بحيث يكون متاح للمهتمين ووسائل الاعلام الحضور وتغطية هذا الحدث المهم.

يذكر ان العطاء عبارة عن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى.