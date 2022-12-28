نتنياهو يعين الجنرال غالانت وزيرا للحرب

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتانياهو الأربعاء تعيين أحد مساعديه في حزب الليكود يوآف غالانت وزيرًا للحرب ، عشية أداء حكومة الاحتلال الجديدة اليمين الدستورية .

ويعتبر غالانت (64 عاما) أحد المؤيدين المخلصين لنتانياهو وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

وتؤدي حكومة الاحتلال الجديدة اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان) الخميس.

ويتوقع محللون أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال.

ولم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.