فصائل المقاومة في غزة تعلن عن تنفيذ مناورة "الركن الشديد 3"

وطن: نفذت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة مساء اليوم الأربعاء مناورة "الركن الشديد3" شمال قطاع غزة، بمشاركة نُخبة من المقاتلين تخللها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها ان المناورة جرت لقياس سرعة استجابة قوات المقاومة لأي طارئ واختبار جهوزية المقاتلين للتعبئة والتصدي للعدوان

وتأتي هذه المناورة تتويجاً لفترة من التدريب المتقدم المشترك لنخبة من مقاتلي فصائل المقاومة.

وقد تضمنت المناورة "سيناريوهات تكتيكية مختلفة؛ أبرزها عملية إغارة خلف خطوط العدو تخللها أسر عدد من الجنود".

وقالت الغرفة المشتركة "إن هذا الفعل الميداني المشترك الذي ينفذ على أرض أول موقع عسكري يضم كافة الفصائل المنضوية في إطار الغرفة المشتركة، يعبر عن مدى إيمان المقاومة بوجوب توحيد كافة الجهود في مواجهة العدو والوقوف أمام التحديات التي تعصف بالمقدسات والقضية الفلسطينية، وتوحيد الجبهات كافة لمقارعة الاحتلال ومنعه من الاستفراد بأي جزء من أرضنا المباركة وشعبنا الأبيّ".

وأبرقت الغرفة رسالة الى الاسرى قائلة "نطمئن أسرانا الأبطال بأن المقاومة الفلسطينية ستظل تعمل ليل نهار حتى كسر القيد والعمل على حرية كل أسير يقبع داخل سجون العدو، والسلام على مجاهدي شعبنا البطل بكافة تشكيلاته وكتائبه في ضفة الأحرار، والتحية لشعبنا المرابط الصامد رديف كل صبرٍ وانتصار، ونعاهدهم أن نبقى صمام الأمان والسيف المشرع لحماية الأرض والإنسان والدفاع عن المقدسات."