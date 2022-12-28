ثلاث أسيرات خضن إضرابا عن الطعام استمر اسبوعاً احتجاجا على ظروف السجن

وطن: كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، ونقلاً عن محامية الهيئة حنان الخطيب، بأن كل من الأسيرة المقدسية شروق دويات (25 عاماً)، والأسيرة نورهان عواد (24 عاماً)، والأسيرة ميسون موسى(27 عاماً)، خضن اضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة أسبوع ولغاية 14/12/2022، وذلك احتجاجاً على الإجراءات القمعية واللانسانية التي تتخذها إدارة سجن الدامون بحق الأسيرات، ومن أجل انتزاع مطالبهن، في حين قامت جميع الأسيرات بإرجاع ثلاث وجبات وعدم الوقوف على العدد.

وأشارت ممثلة الأسيرات مرح باكير (23 عاماً) الى انه تم اغلاق القسم من قبل إدارة السجن ومنعوهن من الاتصال بالأهل، ودخلت قوات القمع على الغرف وقامت بسحب جميع الأدوات الكهربائية حينها.

وأشارت الهيئة الى أن إدارة السجن تتعمد التضييق على الأسيرات الفلسطينيات، خاصة في فصل الشتاء، حيث تعج غرفهن بالرطوبة وهناك نقص بالأغطية والملابس الشتوية كما وتشكو الأسيرات من سوء الطعام كماً ونوعاً، ومن الإهمال الطبي، وغياب الطواقم الطبية المختصة بالأمراض النسائية.

يشار إلى أنّ الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتقال 28 أسيرة متواجدات في سجن "الدامون".