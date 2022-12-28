الحريق المشتعل بالضفة ورفع حالة النهوض الفلسطيني لمواجهة التحديات





كتب عبدالرحيم الريماوي:

الشعب الفلسطيني متمسك بالحقوق الوطنية. هذا ما تؤكده الفعاليات الشعبية والجماهيرية في الشارع الفلسطيني "على قلتها"، كما تؤكد حق الشعب في مواجهة السياسات الاحتلالية المنوي فرضها على ارض الواقع كالتوسع الاستيطاني، واقتلاع وتهجير الشعب عن ارضه، وفرض سيادة الاحتلال عى الضفة الغربية والقدس وضمها في ظل صمت القوى الدولية والإقليمية إزاء ما يوجهه الشعب الفلسطيني من اعدامات ميدانية يومية.

الحكومات الاحتلالية المتعاقبة، ترفض الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتتنكر لقرارات الشرعية الدولية الدولية وترفض الاعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.

النضال والكفاح الوطني الفلسطيني المتواصل، يهدف لإنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان، وتطبيق وتنفيذ الرؤية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية والإقليمية.

الفعاليات السياسية والاجتماعية الشعبية والأكاديمية والثقافية والقوى والفصائل الوطنية، يقع على عاتقها تنظيم فعاليات ميدانية يومية وتبني اليات وبرامج تواجه المخططات الاستيطانية والتقسيم الزماني والمكاني والديني للمسجد الأقصى، ومنع فرض السيادة الاحتلالية على الضفة الغربية والقدس.

الدول العربية والإسلامية وقواها الشعبية عليها لعب دور دولي واقليمي في فضح المخططات الاحتلالية إزاء القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم والمساندة السياسية والمالية والإعلامية لنيل الحقوق الوطنية الفلسطينية، تنفيذا وتطبيقا على الأرض كما نصت عليها قرارات الشرعية والقانون الدولي.

الأنظمة السياسية العربية والإسلامية مدعوة لممارسة الضغط على القوى الدولية والإقليمية للتخلي عن "سياسة الكيل بمكيالين" ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير واتخاذ مواقف سياسة وعملياتية تنسجم مع قرارات مجلس الامن وهيئة الأمم المتحدة.

حالة التضامن العارم والجارف مع حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في كأس العالم لكرة القدم بدولة قطر، والمواقف الاممية والدولية والعربية والإسلامية، عكست اثار سياسية وإعلامية بحجم كبير في تغيير الراي العام العالمي، فهل حالة التضامن قادرة على دفع السلطة في الضفة الغربية وسلطة قطاع غزة من الخروج من الازمة واثار حالة الانقسام الأسود المدمر، والإفادة من حالة الغليان والتضامن الشعبي الفلسطيني في مواجهة سياسة الاعدامات الميدانية والمخططات الاستيطانية والتقسيم الزماني والمكاني الديني للمسجد الأقصى ورفض سياسة الضم الاحتلالي.

سؤال من يتحمل المسؤولية عما الت اليه القضية الفلسطينية جراء حالة الانقسام والوهن الداخلي، يفرض على الكل الفلسطيني إجراء مراجعة سياسية جادة تقود لاستنهاض دور الحركة الوطنية وإعادة القضية الفلسطينية لوهجها المتجدد على المستويات الدولية والإقليمية لحماية الحقوق الوطنية وتطبيقها وتنفيذها على الأرضي الفلسطينية وفق الرؤية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية.

القضية الفلسطينية، تدعو الكل الفلسطيني للعمل على تبني استراتيجية وبرامج واليات تلعب دورا مؤثرا وفاعلا لتعزيز حالة الصمود، أساسها إعادة اللحمة الوطنية وإخراج الحركة الوطنية الفلسطينية ومهامها من ازمة الانقسام، والعمل على موضوع تجاوز قيود الانقسام والفصل بين غزة والضفة وإعادة تصويب البوصلة الفلسطينية في مواجهة المخاطر والتحديات الاحتلالية الهادفة شطب القضية الفلسطينية وفرض السيادة على ارض فلسطين التاريخية لتحقيق الحلم التوراتي بإقامة إسرائيل الكبرى.

الحريق الذي تشعله قوات الاحتلال والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في الضفة الغربية والقدس، يفرض على الكل الفلسطيني الاستعداد لرفع مستوى حالة النهوض الشعبي الفلسطيني لمواجهة المخاطر والتحديات الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فالظرف الفلسطيني وحالة التضامن الاممي والعربي والإسلامي، يدعو كل الشرائح الاجتماعية والسياسية والأكاديمية الى إعادة القراءة السياسية والاجتماعية والثقافية لاستنهاض الحركة الوطنية وحماية القضية الفلسطينية، وتحقيق الرؤية والحل الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي، وفق تحرك فلسطيني عربي واسلامي على المستوى الدولي والاقليمي، لاتخاذ قرارات فورية لتطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، إزاء القضية الفلسطينية أساسها "الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967" برعاية دولية وإقليمية وعربية وإسلامية لتحقيق السلم والامن في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.