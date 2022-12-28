الليكود والصهيونية الدينية يتفقان على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية

وطن: كشفت وسائل اعلام عبرية، أن الاتفاق الإئتلافي الذي وقعه حزب "الليكود"، وكتلة "الصهيونية الدينية"، الليلة الماضية، ينص على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخـليل.

واضافت وسائل الاعلام العبرية ان الاتفاق، الذي وقع تمهيدا لتنصيب حكومة الاحتلال الجديدة غدا الخميس، يقضي أيضا بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة الفلسطينيين في الداخل المحتل واقدس بادعاء إدانتهم بمخالفات وإبعادهم إلى الضفة.

وناقشت الكنيست عدة مرات سابقا، مشروع قانون مماثل، قدمه عضوا الكنيست آفي ديختر من من حزب "الليكود"، وأوريت ستروك من "الصهيونية الدينية"، إلا أنه لم يتم المصادقة عليه.

ويعد مشروع القانون هو جزء من الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن بندا حول سن قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.

ويقضي بند آخر في الاتفاق بين حزب "الليكود"، وكتلة "الصهيونية الدينية"، بالتزام الحكومة المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، إلى جانب بنود أخرى تنص على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب "كان"، فإن سبب إدخال بند توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل مرتبط بتواجد ناشطين إسرائيليين يساريين في المدينة، وفي أعقاب اعتداء جنود الاحتلال على أحد هؤلاء الناشطين وضربه بشدة، الأمر الذي لفت انتباه الرأي العام في إسرائيل إلى مطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل.