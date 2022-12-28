حكومة نتنياهو الفاشية تنطلق

كتب د. سفيان ابو زايدة: ان لم تحدث مفاجآت، غدا الخميس في الحادية عشر صباحا وفقا للرسائل التي وصلت الى اعضاء الكنيست سيتم التصويت على منح الثقة لحكومة نتنياهو التي تعتبر الحكومة الاكثر فاشية والاكثر عنصرية في تاريخ اسرائيل بعد ان استطاع حلفاء نتنياهو الحصول على كل ما يريدون وبعد ان خضع نتنياهو لكل انواع الابتزاز سواء كان من الثنائي الفاشي بن غفير و سموترتش او من ممثلي الاحزاب الحريدية مثل اريه درعي و غيره من قادة الاحزاب الاخرى.

لانهم يعرفون نتنياهو جيدا و يعرفون انه لا يفي بوعوده و اهم صفة من صفاته انه ينكث العهود لذلك اصر حلفاءه و قبل منح حكومته الثقة، اصروا على تعديل كل ما يلزم من قوانين من اجل تسهيل حصولهم على ما يريدون منه، بما في ذلك اجراء تعديلات في القانون الاساسي.

هكذا حصل درعي على تعديل في القانون يسمح له بأن يكون وزيرا رغم انه صادر بحقه حكم بالحبس مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد و التهرب الضريبي، لذلك تطلب الامر تعديل القانون بحيث يسمح له بأن يتم تعيينه وزيرا، هذا اذا تجاوز الطعن المقدم ضده اليوم في محكمة العدل العليا.

اما بن غفير فقد اصر على ان يتم اجراء التعديلات المطلوبة لكي تصبح له صلاحيات واسعه كوزيرا للشرطة . اهم هذه التعديلات هو ان يكون مسؤولا مباشرا عن قوة حرس الحدود التي تعمل في الضفة الغربية بعد ما كانت حتى الان تعمل تحت امرة الجيش الاسرائيلي.

اما فيما يتعلق بزعيم الصهيونية الدينية الفاشي سموترتش فقد حصل على ما يريد بعد تعديل كل ما طلب من قوانين.

اهم ما حصل عليه هو تعيين وزيرا في وزارة الجيش يكون مسؤولا عن منسق اعمال الحكومة والادارة المدنية في الضفة الغربية بهدف الامساك بكل الخيوط التي لها علاقة بمنح تصاريح بناء للمستوطنين وفي المقابل تشديد الخناق على الفلسطينيين خاصه في المناطق المصنفة سي وكذلك كل ما يتعلق بحركة الفلسطينيين على الحواجز والمعابر الداخلية والخارجية.

الامر لم يقتصر على اجراء تعديلات على القانون الاساسي التي تمنح ارهابي عنصري مثل بن غفير صلاحيات واسعه على الشرطة كوزيرا للأمن الوطني، او تمنح ارهابي عنصري مثل سموترتش المسؤولية على الادارة المدنية في الضفة الغربية بل هناك عشرات الصفحات من الاتفاقات بين نتنياهو وشركائه في الحكومة الفاشية المقبلة، بعضها يغير من معالم الدولة و من نظام الحكم و من منظومة العلاقة على اكثر من صعيد و اكثر من مستوى.

احدى بنود الاتفاق على سبيل المثال بين نتنياهو بن غفير بند ينص على التزام نتنياهو بإلغاء البند الذي يعرف بقانون العنصرية، الذي ينص على منع ترشح اي شخص يدعو الى العنصرية. هذا الامر اثار حفيظة حتى بعض اعضاء الليكود مثل دافيد بيتان الذي أعلن بشكل واضح انه سيصوت ضد تغيير هذا البند في حال تم عرضه للتصويت.

اما القانون الذي اثار حفيظة الجيش ، وخاصة رئيس الاركان كوخافي الذي طلب مقابلة نتنياهو على الفور لتوضيح مخاطر ما يتم تعديله من قانونين تتعلق بالجيش هو قانون تعيين الحاخام الاكبر للجيش . حيث حتى الان من يقوم بهذا التعيين هو وزير الجيش بالتنسيق و بتوصية من رئيس الاركان.

سموترتش ومن خلال اتفاقه مع نتنياهو انتزع هذه الصلاحية من الجيش ليصبح تعيين الحاخام الاكبر للجيش عبر لجنة من عدة جهات الجيش له عضو واحد فيها فقط . عمليا الصهيونية الدينية هي التي ستقرر من يكون الحاخام الاكبر للجيش اذا ما تم تمرير هذا القانون كما هو مقترح.

رئيس الاركان و معه وزير الحرب بني غانتس و كل هيئة الاركان عبرت عن رفضها وحذرت من تداعيات هذه التغييرات على تماسك الجيش و صلاحياته و تسلسل القيادة سواء بانتزاع منصب منسق اعمال الحكومة او الحاخام الاكبر للجيش او منح بن غفير مسؤولية عن قوات حرس الحدود في الضفة .

نتنياهو الذي قدم كل هذه التنازلات لهؤلاء الفاشيين لكي يستطيع تشكيل حكومة تغير من معالم الدولة و تُفسّخ النسيج الاجتماعي و المناعة الوطنية لديهم يدرك مخاطر كل هذا على مستقبل اسرائيل وعلى الوضع في المناطق الفلسطينية و على وضع اسرائيل الدولي، لكنه ككل سياسي وضيع فضل مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة.

ولأنه يدرك ان كل ما فعله لا يرضي حتى اعضاء حزبه، حزب الليكود، لذلك حتي الان لم يعلن عن قائمة الوزراء من اعضاء الليكود اللذين سيحالفهم الحظ ويصبحون اعضاء في هذه الحكومة، ترك هذا الامر حتى اخر لحظة حتى يضمن تمرير و تعديل كل القوانين التي يجب ان تعدل قبل التصويت على منح الثقة.

على اية حال، المعارضون لنتنياهو وسلوكه الاستسلامي للفاشيين واليمين المتطرف لا ينتظرون تشكيل الحكومة وترجمة كل ما تم تشريعه وتعديله من قانون الى امر واقع. هناك تحرك واسع عابر للأحزاب المعارضة لنتنياهو وحكومته من المتوقع ان تعبر عن معارضتها لما يجري من تغيير، خاصه فيما يتعلق بالأمن والقضاء.

الامر يشمل شخصيات اعتباريه اعلنت انها لن تقف مكتوفة الايدي مثل تسيفي ليفني و بوجى يعلون رئيس الاركان السابق بل سيشمل ايضا رؤساء اركان سابقين و جنرالات متقاعدين في الجيش وشخصيات عامه لها ثقلها في المجتمع الاسرائيلي.

اما على الصعيد الفلسطيني احد البنود التي وقع عليها نتنياهو لبن غفير هو التعهد بتغيير السياسة تجاه الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية لجهة مصادرة المزيد من حقوقهم وتضييق الخناق عليهم. هذا الامر لوحده بعيدا عن الممارسات الاخرى خاصة في القدس سيكون كفيلا بتفجير الاوضاع في وجه بن غفير و سموترتش و نتنياهو وحكومته .

ليس هناك ادنى شك ان هذه الحكومة الفاشية القادمة ستغير من قواعد اللعبة في كل ما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين لذلك لا يمكن للقيادة الفلسطينية و الفصائل الفلسطينية الاستمرار في نفس النهج و نفس السلوك. المجتمع الدولي مهم ودعم الاشقاء لا يقل اهمية ولكن ما فائدة ذلك إذا كنا نحن لا نساعد أنفسنا ونستنزف كل طاقاتنا وامكانياتنا في صراعاتنا الداخلية.